Центральный парк культуры и отдыха отмечает 63-летие. В субботу и воскресенье там пройдут праздничные программы. Владимирцев ждут конкурсы и анимация, красочные фотозоны, интерактивные

Центральный парк культуры и отдыха отмечает 63-летие. В субботу и воскресенье там пройдут праздничные программы. Владимирцев ждут конкурсы и анимация, красочные фотозоны, интерактивные площадки, музыкальные и танцевальные выступления. Гостей парка будут сопровождать сказочные персонажи, ростовые куклы, ходулисты. Желающие смогут принять участие в фотоквесте «Твой парк», разгадать зашифрованные достопримечательности и сделать на их фоне креативные фотографии.