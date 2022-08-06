Вместе с подельником 55-летняя женщина принимала у иностранцев комплексный экзамен, по результатам которого гости нашей страны могли получить сертификат, дающий право на проживание в России.

Ковровские судебные приставы взыскали уголовный штраф с женщины, которая организовала нелегальный въезд мигрантов на территорию РФ. Она должна была заплатить 350 тысяч рублей.Вместе с подельником 55-летняя женщина принимала у иностранцев комплексный экзамен, по результатам которого гости нашей страны могли получить сертификат, дающий право на проживание в России. Однако по факту гастарбайтеры ничего не сдавали. За деньги им предоставлялись ответы, а итоговые оценки фальсифицировались. Бизнес предприимчивой мадам накрыли и присудили ей штраф.В ФССП провинившуюся предупредили, что если она не внесёт полную сумму, то домашняя кровать может быстро превратиться в тюремные нары. Женщине также запретили выезд за рубеж и арестовали квартиру в Коврове.«После принятия мер принудительного характера, жительница города оружейников внесла 350 тысяч рублей в доход государства», - резюмировали в пресс-службе ведомства.