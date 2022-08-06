Смерть наступила почти сразу же. Впоследствии, вернувшись на место происшествия, душегуб украл золотую цепочку, принадлежащую убитой.

В Муроме гражданин по фамилии Бальмонт задушил знакомую ремнем от спортивной сумки и украл золотую цепочку жертвы. Об этом рассказали в объединённой пресс–службе судов общей юрисдикции Владимирской области.В.В. Бальмонт на почве неприязненных отношений, взял матерчатый ремень от спортивной сумки, накинул его на шею знакомой и задушил её. Смерть наступила почти сразу же. Впоследствии, вернувшись на место происшествия, душегуб украл золотую цепочку, принадлежащую убитой.В результате суд приговорил фигуранта к 9 годам колонии. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.