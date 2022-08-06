С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153136 владимирцев.

Во Владимирской области на 6 августа выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Ковровском, 6 - в Петушинском, 5 - в Александровском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Суздальском, по 2 - в Собинском, Камешковском, Гороховецком и Меленковском, по 1 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Киржачском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153136 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41639 заболевших во Владимире, 18059 - в Ковровском районе и 16860 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.