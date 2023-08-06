Гостей ждет турнир по мини-футболу, концертная программа и красочный фейерверк

Празднования 999-летия города пройдут в Суздале 12 августа. Программу мероприятий представила администрация города.Праздничную программу откроет турнир по мини-футболу в парке им. 950-летия Суздаля. Также жителей и гостей города ждет праздник поэзии и песни, а после трех часов дня на торговой площади города состоится большой концерт. Завершит празднования красочный фейерверк.С подробной программой можно ознакомиться администрации Суздаля.Напомним, к 1000-летию Суздаля российские археологи уникальные артефакты.