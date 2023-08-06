Более 18 миллионов рублей получит Владимирская область на реализацию проектов в регионе По итогам...

Более 18 миллионов рублей получит Владимирская область на реализацию проектов в регионеПо итогам заседания конкурсной комиссии Грантового конкурса Движения Первых были утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Движения первых"От Владимирской области было подано 34 заявки в шести номинациях:культура и искусство «Создавай и вдохновляй!»,образование и знания «Учись и познавай!»,патриотизм и историческая память «Служи Отечеству!»,наука и технологии «Дерзай и открывай!»,дипломатия и международные отношения «Умей дружить!»,труд, профессия и свое дело «Найди призвание!».В итоге 10 инициатив стали победителями конкурса, и регион получит на их реализацию 18,6 миллиона рублей.«Первый грантовый конкурс Движения Первых позволит вовлечь в интересные и полезные активности более 1 миллиона детей и подростков. Он станет новым этапом развития детских и молодёжных сообществ в каждом направления нашей деятельности и важным фактором поддержки региональных инициатив», – подчеркнул председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.Наибольшее количество грантов получено в направлениях: «Образование и знания», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Труд, профессия и своё дело».Всего на конкурс Движения Первых было подано 2360 проектов от различных категорий участников. Больше всего поступило заявок от общественных организаций и объединений – 599, в том числе от детских и молодежных объединений 113. Очень активно принимали участие в конкурсе школы и лицеи, всего поступило 395 заявок, 85 от техникумов и колледжей вузы – 145 заявок. Не ожидали повышенного интереса от детских садов, всего ими было подано 53 заявки, а также от индивидуальных предпринимателей оформлено 143 проектные активности для детей и молодежи.Фото pxfuel.com