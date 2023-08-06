Что изменилось в оформлении документов для компенсации оплаты детского сада во Владимирской...

Что изменилось в оформлении документов для компенсации оплаты детского сада во Владимирской области?В редакцию ГТРК «Владимир» обратилась наша читательница — Татьяна Тимофеева (фамилия изменена по просьбе героини). Выяснилось, что в июле текущего года произошли изменения в оформлении важных справок, которые дают возможность владимирским семьям получать компенсацию за оплату детского сада и определенные льготы. Но, к сожалению, информация с подробным разъяснением (инструкцией) — как теперь получать справки, по словам Татьяны, отсутствовала даже в Отделе социальной защиты населения.К слову, Татьяна Тимофеева проживает в городе Владимире. Семья Татьяны, в настоящее время, имеет статус малоимущей. У нее двое несовершеннолетних детей (3 года и 8 лет).Как известно, каждый год, в определенную дату в Отделе социальной защиты населения нужно было подтверждать статус малообеспеченной семьи, предоставив справку о доходах с места работы (при официальном трудоустройстве) за последние 3 месяца. В случае нашей читательницы, справку она предоставляет только от своего лица, так как с супругом развелась. А далее этот документ необходимо лично принести в дошкольное учреждение.Таким образом, можно претендовать на 50% компенсацию за оплату детского сада, если двое детей. Или же 20% - когда в семье 1 ребёнок.Татьяна Тимофеева решила поделиться с владимирскими семьями алгоритмом получения необходимой справки (документа) для компенсации, чтобы «облегчить жизнь» тем, кто ещё не знает о июльских нововведениях.Что изменилось в оформлении документов для получении льгот семьям Владимирской области?Татьяна Тимофеева (мама двоих несовершеннолетних детей) с удивлением рассказывает:- С введением единовременного пособия (ЕДВ) многое поменялось. С 1 июля социальная защита более не предоставляет каких-либо справок. И при последнем посещении, в марте месяце, мне ответили: «Куда обращаться потом - мы не знаем, скорее всего, это будет Пенсионный фонд». Возникает вопрос: почему не подготовлены специальные брошюры для семей?Татьяна поясняет, что лишь «в десятых числах» июля появилась информация - справку «на льготы» нужно заказывать самостоятельно в личном кабинете ЕГИССО. В чат детского сада сбросили инструкцию, но, к сожалению, она многим родителям не помогла.Что такое ЕГИССО?Для тех, кто ещё не в курсе (как оказалось, таких много во Владимире), рассказываем. Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) - это федеральная информационная система, в которой отражены сведения обо всех мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.Информация об оказанных мерах социальной поддержки, в том числе выплаченных по линии ПФР, доступна каждому гражданину в Личном кабинете на портале ЕГИССО.Вход в Личный кабинет на официальном сайте ЕГИССО происходит через портал «Госуслуги» с помощью подтвержденной учетной записью.Важно!В личном кабинете доступна возможность формирования справки по всем предоставленным мерам.В справке на льготы (для детского сада, например) отражается наименование меры социальной поддержки, информация о размере выплаты и дате назначения.Указанная справка, кстати, подписана усиленной квалифицированной электронной подписью ПФР.Но вот что рассказывает Татьяна Тимофеева:- Многие родители из нашего детского сада стали жаловаться, что на сайте ЕГИССО получить справку не получается. Предоставленная инструкция не соответствовала тому, что отражалось на портале. И тогда я обратилась на горячую линию ПФР. Там мне и подсказали, что через «Госуслуги» можно также оформить (получить) эту справку.Как оформить справку для получения льготы через сайт «Госуслуги»?1. Открываете свой личный кабинет на «Госуслугах».2. Находите раздел «Справки и выписки».3. Далее выбираете «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах».4. Отмечаете - за какой период нужен документ.5. Справка приходит в личный кабинет с вашей электронной подписью.Обратите внимание!Позже выяснилось, что в этом документе должен быть определенный код социальной поддержки, чтобы претендовать на льготу.У тех семей, которые уже получают новое «Единовременное пособие», в справке должен быть указан код «4454.» Это обязательное условие. Без специального кода рассчитывать на какую-либо льготу или компенсацию не стоит.А также у тех заявителей (как в случае с Татьяной), которые продлили прежний вид пособия, допускаются коды «1014» (пособия от 3 до 7) и «4419» (пособия от 8 до 17 лет).Татьяна Тимофеева подсказывает родителям дошкольников: «Печатать все листы справки не нужно! Только титульный лист и таблицу, где прописана льгота с кодом, а также лист с электронной подписью».Таким образом, получив документ с электронной подписью через «Госуслуги», вы имеете право на льготу и компенсацию.Мария Сулимова, ГТРК «Владимир»