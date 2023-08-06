Для компенсации экологического ущерба мэрия города Владимира потратит более трех миллионов рублей...

Для компенсации экологического ущерба мэрия города Владимира потратит более трех миллионов рублей на закупку и выпуск мальков стерлядиМэрия города Владимира готова потратить больше трех миллионов рублей на закупку и выпуск мальков стерляди в качестве компенсации ущерба Приволжско-Окскому бассейну от строительства Рпенского проезда. Об этом сообщается на сайте госзакупок.Уже к концу августа определят подрядчика. Подрядчику необходимо будет вырастить 87 тысяч 603 малька стерляди навеской 2,5 грамма, далее согласовать место и доставить стерлядь специальным живорыбным транспортом.Сейчас работы близятся к завершению. На Рпенском проезде начали наносить разметку Напомним, что до 15 августа перекрыли движение для всех видов транспорта на пересечении улиц Юбилейная и Жуковского во Владимире.Движение по новой дороге должно быть запущенно в четвертом квартале 2023 года.Фото пресс-службы Правительства Владимирской области