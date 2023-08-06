Здание старого клуба постройки 1926 года в Нововязниках повторно проверят на возможность восстановления. Сейчас оно признано аварийным, сообщил губернатор Владимирской области в

Здание старого клуба постройки 1926 года в Нововязниках повторно проверят на возможность восстановления. Сейчас оно признано аварийным, сообщил губернатор Владимирской области в телеграм-канале. Старый клуб закрыли около двух лет назад. Для местных жителей за 4 миллиона рублей под клуб переоборудовали часть первого этажа общежития по соседству со старым. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Уже полгода