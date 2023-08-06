Порой люди на самокатах пренебрегают правилами дорожного движения.

Порой люди на самокатах пренебрегают правилами дорожного движения.И это может быть опасно не только для жизни лихача, но и для окружающих. Так как же бороться с нарушителями?Сервисы кикшеринга уже заблокировали 7 тысяч пользователей. Компании запрещают пользоваться своими самокатами тем, кто попал в поле зрения полиции – например, за нарушение ПДД. Кроме того, банят всех, кто игнорирует внутренние правила сервисов. Причиной может стать то, что вы дали свой аккаунт человеку моложе 18 лет, ведь по правилам электросамокатом может воспользоваться только совершеннолетний.За последнее время ГИБДД оштрафовало более 15 тысяч самокатчиков, в основном во время рейдов. Однако, несмотря на это, число правонарушителей огромно: люди гоняют по тротуару с бешеной скоростью, перевозят на самокате громоздкие вещи, подрезают пешеходов или машины, встают на транспорт вдвоем (а иногда и втроем).Как оказалось, пожаловаться на правонарушителя может любой желающий. Если нарушитель – клиент кикшеринга, нужно снять на видео лихача и номер самоката (он находится сзади), а затем отправить кадры в техподдержку с описанием проблемы. А вот если самокат частный, тут все сложнее. Единственный вариант – звонить в полицию, но вероятность, что нарушителя успеют засечь, крайне мала.