Никто не любит перемены, но без них невозможно идти вперед и даже сохранять былой комфорт. Гороскоп астролога Лилии Любимовой очень кстати.

Никто не любит перемены, но без них невозможно идти вперед и дажесохранять былой комфорт. Гороскоп астролога Лилии Любимовой очень кстати.Вторая неделя августа будто специально задумана длятого, чтобы показать нам: так как раньше уже не будет. Будет иначе. Вот вамновые условия. Ознакомьтесь!Вообще весь август будет подталкивать нас к тому,чтобы вернуться на несколько шагов назад и что-то изменить – об этом говоритизобилие ретро планет и активный Уран. Но текущая неделя будет особенной.Две планеты, отвечающие за наше Я, наше место в мире,наши здоровье, комфорт, материальную жизнь, на этой неделе окажутся поддавлением. На Солнце будет напирать Юпитер, у которого плохо с чувством меры, ана Венеру – Уран, которому какие-либо рамки вообще незнакомы. Настоящий тест напрочность!Уже с понедельника можно ожидать обострения отношенийс начальством, чиновниками и вообще значимыми людьми. В середине недели высокавероятность денежных потерь, финансовых неурядиц. Это неудачное время длякосметологии, шопинга, ремонта, самолечения. Делать крупные покупки, менятьличную жизнь или работу – очень рискованно.Разумеется, кому-то эти астрологические факторы все жепринесут шансы и обнадеживающие новости. Кто-то даже будет рад изменить жизнь,переехать или разругаться с кем-то, выпустив пар. Но большинство людей все-такинежно любят свою зону комфорта. Таким придется потерпеть!Это фон недели, но не единственная тема. Будутактуальными и другие: в четверг, например, планеты будут рады помочь тем, ктопублично выступает, находится в поездке, ведет переговоры, учится. А в пятницудаже трудоголикам будет предложено расслабиться и побаловать себя, полениться.Выходные идеальны для тихого семейного отдыха – Луна вРаке позовет на дачу, к водоемам, на природу. Можно собирать лекарственныерастения, готовить, заниматься спокойными домашними делами. Яркие и веселыемероприятия порадуют разве что именинников – Львов. Всем остальным большепридутся по душе августовское звездное небо и тишина.ОвенВаша неделя будет сугубо материальной: деньги, вещи,предметы, образ жизни, самочувствие окажутся на первом плане. Что бы нислучилось, помните, что цепляться за старое бессмысленно, только силыпотратите. Воспринимайте перемены как естественный процесс и ищите новые путивыхода.ТелецОт вас сейчас зависит очень многое, причем речь нетолько о вашей жизни, но и о чужих судьбах. Будьте аккуратны, особенно сословами. Не сорите деньгами и обещаниями, а свое фирменное упрямствоиспользуйте только в мирных целях. Тогда Юпитер и Уран будут работать на вашеблаго.БлизнецыВ жизни Близнецов многое подходит к концу. Вы сейчас вроли 11-классника, который еще год будет учиться в школе, но понимает, что этоуже рубеж и впереди что-то новое. Держите это в голове, когда будете приниматьрешения. Неделя подходит для размышлений, анализа, психотерапии.РакСледите за своими деньгами, они сейчас могут таять,как лед на солнце. Возможно, вам придется незапланированно погасить долг илипотратиться на что-то и потом искать подработку. В целом все пойдет вам напользу и превратится в хороший жизненный опыт. Выходные посвятите себе, делайтето, что любите.ЛевВы остаетесь в центре внимания на этой неделе: Венерав вашем знаке соединится с Черной Луной, а потом и с Солнцем. Будут важныесобытия или предложения, общение, новости, выводы. Старайтесь никуда неопаздывать и не делать того, за что потом будет стыдно. Помните: вы сейчас навиду.ДеваПродолжается активное время, когда у Дев хлопотневпроворот. Если вам не терпится затеять какое-то дело, помните, что удачнымибудут только проекты, которые вы уже когда-то начинали или каким-то образомзнакомы с ними. Все совершенно новое сейчас не принесет желаемого результата.ВесыВесам не придется жаловаться на одиночество: всюнеделю вам предстоит общаться, проявлять активность в социуме. Встречи сдрузьями, новые знакомства, интересные встречи. Не очень хочется, но придетсязаниматься финансовыми делами, налогами, платежами, страховками.СкорпионВаши партнеры умеют удивить! Все союзы Скорпионов, иделовые, и семейные, и любовные, и дружеские, будут каким-то образом меняться.С кем-то вы станете еще ближе, от кого-то отдалитесь, а то и вовсе поставитеточку в отношениях. Это важный этап, отнеситесь серьезно.СтрелецДля вас это неделя путешествий, учебы и открытий, дажеесли они касаются бытовых вещей, семьи или работы. Вы что-то поймете, сделаетедля себя выводы, попробуете нечто новое или хорошо забытое старое. Заботьтесь освоем здоровье, исключите чрезмерную нагрузку, больше отдыхайте.КозерогКозероги в отличной форме и жаждут действий. Планеты вземных знаках делают вас сильнее и активнее, сообразительнее, креативнее.Дерзайте: придумывайте, стройте планы, изучайте интересующие вопросы. Все этопригодится осенью, когда звезды предложат свою поддержку в ваших начинаниях.ВодолейВодолеям стоит побольше времени проводить дома иуделять время партнерам, детям, возлюбленным. Вы сейчас нужны им, а они – вам.Неделя подходит для совместного отдыха и семейных мероприятий, поездок кродителям. Вы можете помириться с кем-то, восстановить отношения, если естьжелание.РыбыПоездки по городу,переговоры, переписки могут проходить сложно. Рыбам придется лавировать, что-топридумывать, учиться на ходу. Следите за ситуацией на работе, за отношениями сколлегами. Не забывайте и о себе: правильно питайтесь, а в выходныеотправляйтесь на отдых к воде.