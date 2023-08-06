Мобильные комплексы посетят 261 населенный пункт региона
261 населенный пункт Владимирской области посетят медицинские мобильные комплексы в августе, сообщает региональный минздрав.
В диспансеризации и профосмотрах сельского населения примут участие медики 17 учреждений здравоохранения области. В их распоряжении будут 26 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа и педиатрических комплекса.
Подробнее с графиками выездов можно ознакомиться минздрава.
Напомним, за неделю коронавирусом 25 жителей Владимирской области.