Мобильные комплексы посетят 261 населенный пункт региона

261 населенный пункт Владимирской области посетят медицинские мобильные комплексы в августе, сообщает региональный минздрав.В диспансеризации и профосмотрах сельского населения примут участие медики 17 учреждений здравоохранения области. В их распоряжении будут 26 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа и педиатрических комплекса.Подробнее с графиками выездов можно ознакомиться минздрава.Напомним, за неделю коронавирусом 25 жителей Владимирской области.