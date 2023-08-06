На площадке представлены десятки арт-объектов и инсталляций.

На площадке представлены десятки арт-объектов и инсталляций.Гости Московского урбанфорума в "Лужниках" увидят макеты Ростокинского акведука, ротонды усадьбы Братцево в натуральную величину. Также на территории олимпийского комплекса расположен арт-объект "Трубы", где можно отдохнуть от городской суеты.Воздушный мост "Два сердца столицы" символизирует Большую кольцевую линию метро и Московское центральное кольцо. На экспозиции "Станции московского метро" представлены макеты новейших станций. Посетители смогут оценить их архитектуру.На площадке для молодоженов расположилась инсталляция "Мост любви". Теме перепланировки жилых помещений посвящена инсталляция "Безопасный дом", в которой представлен макет двухкомнатной квартиры популярной серии домов П-44.Посетители олимпийского комплекса смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи пластиковых труб и достроить арт-инсталляцию "На холсте из труб". После форума инсталляция станет большой скульптурой.Площадка Московского урбанфорума в "Лужниках" не работает в понедельник. Вход на мероприятия свободный для всех желающих.Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Расписание мероприятий доступно на .