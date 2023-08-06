Какие изменения ждут жителей Владимирской области при назначении единого пособия? Министерство...

Какие изменения ждут жителей Владимирской области при назначении единого пособия?Министерство труда предложило изменить правила назначения единого пособия и не учитывать заработок несовершеннолетних, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава". Об этом сообщает пресс-служба министерства.В министерстве добавили, что сейчас при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.Такой же подход предлагается применять и по отношению к единовременным выплатам, которые предоставляются матерям, удостоенным званий "Мать-героиня" и награжденных орденом и медалью ордена "Родительская слава".Также предлагается исключить подработки несовершеннолетних детей в период каникул из общих доходов семьи. Это позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам.Единое пособие на детей и беременных женщин предоставляется семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека.Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей; для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, подчеркнули в министерстве.Фото pxfuel.com