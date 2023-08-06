Ковровский мастер, бесплатно создавший автопарк для детских садов, попал в книгу «100 подвигов...

Ковровский мастер, бесплатно создавший автопарк для детских садов, попал в книгу «100 подвигов обычных людей»Столяр Василий Лютницкий из Коврова попал в книгу «100 подвигов обычных людей». На протяжении многих лет он создает игрушечные машины из дерева и дарит их детским садам.Мужчина создает точные копии грузовиков Камаза, ЗИЛа, ГАЗа и Урала по фотографиям. Для этого он сам рисует чертежи и вырезает детали, добиваясь максимального сходства. У мини-копий машин даже есть госномера.В многотомном издании «100 подвигов обычных людей» от всероссийского медиапроекта «Подвиги», собраны истории мастеров разных профессий. Об этом сообщает gorodkovrov.ruТак и история Василия Лютницкого, который создал автопарк для детей детских садов вошла в последнее издание книги о подвигах.Благодаря своему увлечению ковровчанин стал героем Владимирского региона, так и всей страны.Фото ГТРК "Владимир", gorodkovrov.ru