Маленького бельчонка спасли от агрессивных птиц во Владимирской области. В сообществе одной из...

Маленького бельчонка спасли от агрессивных птиц во Владимирской области.В сообществе одной из владимирских ветклиник появились фото и видео маленького проголодавшегося бельчонка.На осмотр его привезли волонтеры движения "БЕЛКАСПАС". В нем состоит владелица "Дома Северной собаки" Яна Ремизова. В "БЕЛКАСПАСе" помогают диким грызунам, которые повредили лапки или, например, пережили нападение собаки. Этого малыша Яна принесла из леса - на вид ему не больше 30 дней. Его дом, рассказывают волонтеры, разрушили птицы. Сейчас бельчонок в безопасности. Его выходят, откормят специальной смесью и отпустят в дикую природу.