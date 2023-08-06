В 2023 году на федеральных трассах Владимирской области заработали семь новых метеокомплексов На...

В 2023 году на федеральных трассах Владимирской области заработали семь новых метеокомплексовНа автодорогах России устанавливается различное техническое оборудование, призванное помочь всем участникам дорожного движения.Одной из востребованных автоматических систем на дорогах является КПДКМ. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Комплексные посты дорожного контроля метеосистемы КПДКМ- комплексный пост дорожного контроля метеоусловий и учёта движения транспортных средств. Они призваны повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог.Это многофункциональная система, включающая в себя дорожную метеостанцию (фиксация температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра, осадков), радиолокационный прибор учёта интенсивности дорожного движения (по полосам движения, плотности потока, включая определение скорости автомобилей), табло погодных условий для информирования участников дорожного движения, табло переменной информации, включая дорожные знаки согласно актуальной дорожной обстановке.Во Владимирской области на автодороге на М-7 «Волга» в этом году метеосистемы установлены в Покрове, рядом с Колокшей, на обходе Владимира у развязки с Судогодским шоссе и рядом с деревней Трухачево.На Р-132 «Золотое кольцо» метеопосты начали функционировать возле деревни Кощеево (Судогодский район), у поселка Великодворский (Гусь-Хрустальный район), у деревни Лемешки (Суздальский район) и около моста через Клязьму (Камешковский район).Напомним также, что в прошлом году на участках федеральных трасс в Покрове, Петушках, Сенинских двориках и Владимире установлены дополнительные пункты учета интенсивности движения (ПУИД), которые ведут постоянный учет проезжающих автомобилей в независимости от погодных и дорожных условий. Они умеют различать виды транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы) и определять их грузоподъемность.В настоящее время круглосуточный мониторинг за дорожной ситуаций на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области ведется с помощью 36 видеокамер, 20 метеостанций и 23 постов учета интенсивности движения. В информировании водителей о дорожной ситуации на дорогах задействованы 11 табло переменной информации.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области