На видео во Владимирской области попала чайка, которая отстояла свою добычу от трех ворон. Трое...

На видео во Владимирской области попала чайка, которая отстояла свою добычу от трех ворон.Трое против одного. Историю борьбы за пропитание сняли подписчики паблика "Береги природу Владимирской области".Герои видео - чайка, выудившая из Клязьмы скелет рыбы, и вороны, претендующие на чужой ужин. Представители вороньего племени то берут неприятельницу в кольцо, то расступаются и нападают по одному.Пока хозяйка трофея пытается отогнать одну из налетчиц, ее сообщница бросается к добыче и пытается ее утащить.Сюжет повторяется снова и снова, пока чайка не решает как следует прикрикнуть на ворон. В духе, "на чужое клюв не разевай".