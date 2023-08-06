Как не ошибиться при выборе арбуза и дани в летний и осенний периоды? О самых действенных способах рассказала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова. По словам ..

Как не ошибиться при выборе арбуза и дани в летний и осенний периоды? О самых действенных способах рассказала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.По словам эксперта, в первую очередь нужно обратить внимание на место, где продаются дыни. Не рекомендуется покупать их у подозрительных продавцов не стоит. Кроме того, не лишним будет убедиться в наличии сертификата безопасности на продукцию. К слову, на арбузы получение таких документов тоже требуется.Хороший арбуз должен обладать блестящей поверхностью с четким рисунком, что говорит о спелости, отмечает . В случае дынь стоит полагаться на собственное обоняние. Спелые дыни имеют нежный сладковатый аромат даже через плотную кожуру.