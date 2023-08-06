По прогнозам синоптиков во Владимирской области весь день будет ясная погода. 7 августа 2023 года...

По прогнозам синоптиков во Владимирской области весь день будет ясная погода.7 августа 2023 года погода во Владимирской области будет ясная и жаркая.Температура воздуха повысится до +29°C. Ночью столбик термометра опустится до +18°C.Ветер юго-восточный, 4м/с.Атмосферное давление от 747 до 750 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.Фото pxfuel.com