Проект владимирских школьников стал победителем на Первом Всероссийском форуме кванторианцев.
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Проект владимирских школьников стал победителем на Первом Всероссийском форуме кванторианцев.
Он прошел в Москве и собрал более 200 талантливых ребят. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
«Кванториум-33» представляли команды:
- «33 пингвина» с проектом Размножение растений микроклональным способом
- «1» с проектом Геохимический барьер
- «Sleep in the future» с проектом Капсула дневного сна
- «На помощь» с проектом Маскот для технопарка «Кванториум-33»
Победителем в номинации «IT» стал проект команды «На помощь», в составе которой Мария Барышева, Юлия Медведева, Варвара Калкиш, Аниса Замалеева. Наставник - Александра Лычагина.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области