Проект владимирских школьников стал победителем на Первом Всероссийском форуме кванторианцев. Он...

Проект владимирских школьников стал победителем на Первом Всероссийском форуме кванторианцев.Он прошел в Москве и собрал более 200 талантливых ребят. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.«Кванториум-33» представляли команды:- «33 пингвина» с проектом Размножение растений микроклональным способом- «1» с проектом Геохимический барьер- «Sleep in the future» с проектом Капсула дневного сна- «На помощь» с проектом Маскот для технопарка «Кванториум-33»Победителем в номинации «IT» стал проект команды «На помощь», в составе которой Мария Барышева, Юлия Медведева, Варвара Калкиш, Аниса Замалеева. Наставник - Александра Лычагина.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области