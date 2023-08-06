Ремонт в школе №1 Владимира завершат к новому учебному году Во владимирской школе №1 в конце июля...

Ремонт в школе №1 Владимира завершат к новому учебному годуВо владимирской школе №1 в конце июля начались ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонта внутренних помещений и кровли школы №1 на ул. Дворянской. Стоимость работ оценен в 3,4 миллиона и 8 миллионов рублей.Как сообщили в пресс-службе, работы внутри здания должны завершиться до конца августа, чтобы дети могли сесть за парты 1 сентября. Кровлю здания будут делать до конца октября. Ремонт не будет мешать учебному процессу.Напомним, что в марте 2023 года приличный кусок штукатурки «обвалился» возле школы №1 на Дворянской упал на учеников. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.Поэтому, как заверили в администрации, при ремонте будут соблюдены все меры безопасности для того, чтобы ученики и педагогический состав школы не пострадал.Фото: официальная страница "вконтакте" Школа №1 г.Владимира