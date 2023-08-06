Беда пришла откуда не ждали. Исполнительница шлягера Девочка ночь пострадала не на шутку, сейчас Лада Дэнс в другой клинике.

Беда пришла откуда не ждали. Исполнительница шлягера "Девочка ночь" пострадала не на шутку, сейчас Лада Дэнс в другой клинике.В субботу, 5 августа, поп-звезда 90-х могла легко погибнуть в ДТП в Московской области. За считанные секунды жизнь прелестной дамы едва не оборвалась, когда в машину, где она сидела, врезалось другое авто. В момент столкновения Лада Дэнс находилась в салоне на заднем кресле, об этом заявил ее продюсер Сергей Пудовкин.Представитель певицы рассказал, как она себя чувствует на текущем этапе реабилитации. Блондинка получила жуткие увечья: черепно-мозговую травму, травму бедра и множество ушибов. Теперь Лада Дэнс попросту не может встать в строй. Цена аварии — пауза в карьере.Сейчас знаменитость слишком слаба, чтобы выступать перед публикой. Поэтому пока она оставляет сцену. Когда вернется — неизвестно. Ее перевели в частную клинику из государственной. Врачи осмотрели знаменитость и дали утешительный прогноз."Произошел сильнейший удар. Сейчас артистка находится в сознании", — поделился продюсер звезды. Он добавил, что после ДТП смог пообщаться с Ладой Дэнс.Теперь певица окружена вниманием медиков, которые будут помогь ей восстанавливаться в ближайшее время. О выписке говорить еще рано. А пока Лада Дэнс копит силы для отложенных выступлений, ее представитель готовится к суду. Он планирует подать иск на транспортную компанию, которая организовала звезде перевозку.