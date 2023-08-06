Мэр Москвы поблагодарил военных.

Мэр Москвы поблагодарил военных.В воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву."На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем .В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и отправление рейсов, заявили в пресс-службе воздушной гавани.Попытка атаки беспилотников на столицу произошла в ночь на 1 августа. Повреждения получил фасад одной из башен комплекса "Москва-Сити".