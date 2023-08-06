В 261 населенном пункте Владимирской области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского...

В 261 населенном пункте Владимирской области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населенияМедработники из 17 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 261 населенном пункте в августе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Для этого задействуют 26 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса.Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:Александровская РБВязниковская РБГусь-Хрустальная ЦРБГороховецкая ЦРБКамешковская ЦРБКиржачская РБКольчугинская ЦРБКовровская РБМеленковская ЦРБМуромская ЦРБМуромская детская РБПетушинская РБСеливановская Ц РБСобинская РБСудогодская ЦРБЮрьев- Польская ЦРБЦентр специализированной фтизиопульмонологической помощиФото pxfuel.com