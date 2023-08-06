В 261 населенном пункте Владимирской области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского...
В 261 населенном пункте Владимирской области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения
Медработники из 17 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 261 населенном пункте в августе. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Для этого задействуют 26 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса.
Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:
Александровская РБ
Вязниковская РБ
Гусь-Хрустальная ЦРБ
Гороховецкая ЦРБ
Камешковская ЦРБ
Киржачская РБ
Кольчугинская ЦРБ
Ковровская РБ
Меленковская ЦРБ
Муромская ЦРБ
Муромская детская РБ
Петушинская РБ
Селивановская Ц РБ
Собинская РБ
Судогодская ЦРБ
Юрьев- Польская ЦРБ
Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи
Фото pxfuel.com