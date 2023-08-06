В августе жителей и гостей города Суздаля ждёт уникальное событие С 9 по 19 августа 2023 года...

В августе жителей и гостей города Суздаля ждёт уникальное событиеС 9 по 19 августа 2023 года жителей и гостей города Суздаля ждёт уникальное событие - Международный фестиваль духовной музыки «Голоса Суздаля». Мероприятие Владимиро-Суздальского музея-заповедника соберёт известнейшие хоры из России и Сербии. Выступления пройдут как в интерьерах музея, так и в действующих храмах, поэтому у гостей будет возможность услышать лучшие церковные голоса и принять участие в богослужениях. Об этом сообщается на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника."Суздаль насыщен разноплановыми событиями, ориентированными, в том числе, на религиозную сферу, но при этом фестивали церковных хоров до настоящего времени не проводились. Мы решили заполнить нишу, учитывая важность древней музыкальной традиции для восприятия образа Суздаля как центра духовной культуры, - сообщила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.Фестиваль откроет 5 августа концерт мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря. На фестивале выступят также Митрополичий хор Минского кафедрального собора Белорусской православной церкви под управлением Виталия Соболевского, «Хор Королевы Марии» под руководством Тани Андриич, Певчие правого клироса Старопечерской церкви Преображения Господня, ансамбль Avlos, женский хор Регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии и другие. коллективы."Церковное пение - неотъемлемая часть культурного наследия нашей страны, и фестиваль содействует возрождению русской духовной музыки, повышению интереса людей к родной истории и преемственности поколений", - отметил настоятель Спасо-Евфимиева монастыря отец Арсений.Фото: официальный сайт ВСМЗ