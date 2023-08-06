В финал конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир» в 2023 году вышло 14...

В финал конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир» в 2023 году вышло 14 домовНапомним, что в конкурсе участвуют многоквартирные жилые дома, в которых собственники помещений выбрали один из способов управления МКД: либо управление управляющей организацией, либо управление ТСЖ, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом, либо непосредственное управление собственниками. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.В конце июля городская комиссия подвела итоги второго этапа конкурса. Дома-номинанты оценивались по таким критериям, как техническое состояние строительных конструкций и элементов здания, техническое состояние мест общего пользования, состояние подъездов, придомовых территорий, наличие и состояние детских и спортивных площадок, проведение энергосберегающих мероприятий, внедрение раздельного сбора мусора, состояние контейнерных площадок и отсутствие задолженности по оплате за услуги ЖКХ.Победителем конкурса в номинации «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2023 году среди домов, введенных в эксплуатацию до 31.12.2017 включительно» признан дом № 25 по ул. Соколова-Соколенка (ТСЖ «Ритм»).Второе место получил дом № 48-б по ул. Нижняя Дуброва (УО - ООО «Содружество»).Третье место занял дом № 15-б по ул. Мира (УО - ООО «Квартал»).В номинации «Лучший дом муниципального образования город Владимир в 2023 году среди домов, введенных в эксплуатацию с 01.01.2018 по настоящее время» первое место занял дом № 10 по ул. Всесвятской в мкр. Юрьевец (УО - ООО «Содружество»).Второе место присуждено дому № 2 по 2-му Кирпичному проезду (УО - ООО «Содружество»).Третье место - у дома № 188-д по ул. Добросельской (УО - ООО «Альтаир-Плюс»).Победители конкурса будут награждены дипломами администрации города Владимира.Фото: пресс-служба городской администрации