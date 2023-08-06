Водитель погиб в аварии около деревни Вашутино в Гусь-Хрустальном районе. ДТП произошло сегодня в 7:20, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По предварительной информации, водитель

Водитель погиб в аварии около деревни Вашутино в Гусь-Хрустальном районе. ДТП произошло сегодня в 7:20, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По предварительной информации, водитель «Форда» двигался по участку 343 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По какой-то причине он выехал на встречку, где врезался в авто «Шкода». В аварии пост ради четыре человека, из которых