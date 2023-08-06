Владимирские призеры сурдлимпийских соревнований вернулись из Уфы В регион вернулись владимирские...

Владимирские призеры сурдлимпийских соревнований вернулись из УфыВ регион вернулись владимирские призеры сурдлимпийских соревнований. Международные летние игры проходили в Уфе, в них приняли участие более полутора тысяч спортсменов из 30 стран.У наших ребят 5 наград: две золотые, одна серебряная и две бронзовые. На этих кадрах торжественной встречи - Иван Константинов, Александр Пастушенко - греко-римская борьба; и Кирилл Ирха - метание диска.Призерами в Уфе также стали наши самбисты: Екатерина Лапина и Артём Косачёв.