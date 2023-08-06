Во Владимире появились светофоры со звуковым сигналом для маломобильных жителей города Как...

Во Владимире появились светофоры со звуковым сигналом для маломобильных жителей городаКак сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в местах компактного проживания инвалидов по зрению были установлены светофоры, не оборудованные звуковым сигналом.Речь шла об оживленных перекрестках. Это пересечение проспекта Строителей и улицы Мира, а также перекресток улицы Горького и площади Ленина.В итоге, прокуратура обратилась в администрацию города. Сейчас светофоры оснащены дополнительными звуковыми устройствами для инвалидов.В адрес городской администрации внесено представление.Фото pxfuel.com