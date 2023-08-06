Во Владимирской области дети с хроническим гепатитом С будут обеспечены лекарствами. Как подать...

Во Владимирской области дети с хроническим гепатитом С будут обеспечены лекарствами. Как подать заявку?Все дети с хроническим гепатитом С будут обеспечены лекарственными препаратами за счет средств фонда «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области.Подать заявку на обеспечение ребенка с хроническим гепатитом С лекарствами можно на портале Госуслуг. Уже поступило более 1,5 тысяч заявок. Все они одобрены фондом «Круг добра».В перечень предоставляемых препаратов входят: Глекапревир/Пибрентасвир и Велпатасвир/Софосбувир.- Современную лекарственную терапию для лечения детей с хроническим гепатитом С можно получить за счет средств фонда «Круг добра». А с этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале Госуслуг, — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Получить лекарства за счет государства могут дети с гепатитом C в возрасте от 3 до 18 лет включительно.Фото, видео: Минздрав Владимирской области