Во Владимирской области снято с продажи 350 сортов выдуманных семян овощей и плодово - ягодных...

Во Владимирской области снято с продажи 350 сортов выдуманных семян овощей и плодово - ягодных культурС начала 2023 года на территории Владимирской, Костромской и Ивановской областей инспекторами Управления Россельхознадзора выявлено 350 сортов семян овощных культур и саженцев плодово - ягодных культур, не включенных в Государственный реестр.Такие как: «Абрикосовый», «Анна-роза», перец сладкий сорта «Арчи», яблоня сортов «Антоновка десертная», «Медуница», абрикос сорта «Триумф северный», вишня сорта «Владимирская урожайная», голубика сортов «Блюджей», «Дарроу», «Эрлиблю», «Эллиот», «Патриот» и другие.Отсутствие сортов семян в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания. Следовательно, на такие семена не могут быть оформлены документы, предусмотренные законодательством. Реализация семян без подтверждающих документов не допускается.По итогам проведенных мероприятий Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям контролируемым лицам объявлено 24 предостережения.Фото pxfuel.com