Во Владимирской области волонтерам «Лиза Алерт» удалось найти двух бабушек с полной потерей...

Во Владимирской области волонтерам «Лиза Алерт» удалось найти двух бабушек с полной потерей слухаСначала добровольцы искали Зинаиду Староверову, которая ушла в лес утром 31 июля. Однако позже им поступила заявку на еще одну пожилую женщину. Зинаида Позднякова ушла в обед в лес за грибами около садового товарищества «Руслан-2» в Киржачском районе Владимирской области. Ей оказалась 85-летняя бабушка Кузнецова (Позднякова) Зинаида Михайловна. У одной из пенсионерок было плохо со слухом, у второй - не было совсем.Об этом сообщает Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области.В тот же вечер волонтеры «Лиза Алерт» объявили пенсионерок в розыск и отправились на их поиски.К поискам присоединились поисковики из Орехово-Зуево, Владимира, Судогды и Александрова и неравнодушные местные жители.1 августа 2023 года волонтеры «Лиза Алерт» нашли бабушек живыми и невредимыми.Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области