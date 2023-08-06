Восемь проектов Владимирской области стали победителями федерального проекта «Точки...

Восемь проектов Владимирской области стали победителями федерального проекта «Точки притяжения»Состоялось награждение победителей федерального проекта «Точки притяжения». Конкурс проводит Росмолодежь. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, что проект «Точки притяжения» предусматривает поддержку пространств, которые могут стать любимым местом молодёжи для поиска единомышленников, получения новых знаний и помощи в реализации идей.Оценка претендентов на участие в проекте проходила в два этапа: народное голосование и оценка экспертов по многочисленным критериям. Из 1400 заявок со всей России в финал вышли 300 участников.Восемь проектов представляли Владимирскую область:Владимирская областная библиотека для детей и молодёжиРоллер-школа и скейт-парк «Инлайн» (Владимир)Гастромаркет «Рынок на Студёной» (Владимир)Дом-музей Пряника (Владимир)Научно-познавательный центр «Эврика» (Владимир);Центр современной культуры «Флигель» (Владимир);Центр культуры, молодёжной политики и туризма (Кольчугино);Арт-пространство «Постоялый дворъ» (Вязники).Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области