У российской актрисы театра и кино большая радость. Дарья Мороз поделилась новостью в телеграм-канале.

У российской актрисы театра и кино большая радость. Дарья Мороз поделилась новостью в телеграм-канале.39-летняя артистка дважды была замужем, но любви до гроба ни разу не вышло. Уступив Константина Богомолова Ксении Собчак, звезда так и остается свободной разведенкой. В отношениях Дарья Мороз хлебнула немало трудностей, поэтому сейчас наверняка живет в свое удовольствие.Как бы то ни было, в ее жизни есть главный мужчина, который уж точно любит и не променяет на кого-то другого. Это папа. Режиссер Юрий Мороз с детства заботился о ней, пытался согреть своим родительским теплом после кончины матери.На днях отец звезды представил свой новый проект, и Дарья Мороз непременно обрадовалась его новому достижению. "Как я счастлива за папу, у которого только что случилась премьера ЛУНАТИКИ на фестивале в Выборге", — написала актриса в субботу в телеграм-канале.Также звезда добавила к тексту черно-белое , где тот держит плакат с афишей кино. На снимке Юрий Мороз вышел без улыбки, но звездную дочку это не остановило, ведь он для нее главный мужчина.Известно, что "Лунатики" — драма, а сюжет посвящен женщине, чей сын увлекся запрещенными веществами. Главную роль исполнила нынешняя жена режиссера Виктория Исакова.Напомним, теплые отношения между отцами и детьми нередко встречаются в мире шоу-бизнеса. Так что Дарья Мороз лишь одна из многих счастливых дочерей. Например, недавно , как Алексей Панин находит с 16-летней дочерью точки соприкосновения.