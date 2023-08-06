Юных хоккеистов и фигуристов Владимира ждёт обновлённая ледовая арена в Полярисе Как сообщалось...

Юных хоккеистов и фигуристов Владимира ждёт обновлённая ледовая арена в "Полярисе"Как сообщалось ранее, во Владимире для юных хоккеистов и фигуристов не хватало тренировочных площадок. На весь город действовал один ледовый дворец «Владимир» на проспекте Ленина.Комплекс «Полярис», который мог бы взять на себя часть нагрузки, не заливал лёд с марта 2020 года.По просьбам родителей спортсменов, в прошлом году губернатор Владимирской области Александр Авдеев договорились с собственником «Поляриса» Алексеем Андреевым возобновить работы.В течение 2023 года в комплексе идёт реконструкция, сделать ещё более удобным для занятий. Выполняется благоустройство. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Александра Авдеева."На 2-3 недели задерживается поставка оборудования, поэтому любителей покататься на коньках «Полярис» рассчитывает принять не с 1 сентября, а в конце месяца. В октябре-ноябре сюда переедет хоккейный клуб «Русичи». А в ледовом дворце «Владимир» останутся заниматься юные фигуристы. Так места должно хватить всем", - добавил губернатор.Фото: официальный телеграм-канал Авдеев. О важном