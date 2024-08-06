Аплодисменты, цветы, теплые объятия и самые искренние эмоции. Моменты, когда не нужно играть. Во Владимирском академическом театре традиционный праздник. В преддверии нового 176 театрального

Аплодисменты, цветы, теплые объятия и самые искренние эмоции. Моменты, когда не нужно играть. Во Владимирском академическом театре традиционный праздник. В преддверии нового 176 театрального сезона состоялся сбор труппы. На этих кадрах звездам владимирской драмы вручают заслуженные награды: грамоты, благодарственные письма от областного правительства. Есть за что. В минувшем юбилейном сезоне Владимирский академический признан «Лучшим региональным