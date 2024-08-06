19 июля 1987 года не стало Фаины Раневской – одной из величайших актрис XX века. Корреспондент Дни.ру побывал на ее могиле на Новом Донском кладбище Москвы.

19 июля 1987 года не стало Фаины Раневской – одной из величайших актрис XX века. Корреспондент "Дни.ру" побывал на ее могиле на Новом Донском кладбище Москвы.Фанни Гиршевна Фельдман, больше известная как Фаина Георгиевна Раневская, ушла из жизни 19 июля 1984 года в Кунцевской больнице столицы. Официальная причина смерти – инфаркт и пневмония. В народе же долго гуляла легенда, что якобы 87-летнюю Раневскую везли на операцию, она захотела рассмешить медсестер и стала травить анекдоты, а от смеха у нее самой оторвался тромб...После пышной гражданской панихиды в театре имени Моссовета, в котором актриса с перерывом служила 25 лет, ее похоронили на 4-м участке Нового Донского кладбища в могиле ее сестры Изабеллы. Она умерла еще в 1963-м. На черном общем гранитном надгробии позже появилась маленькая бронзовая фигура пса Мальчика.Собаку эту – в лишаях и с вмерзшими в лед лапами – Раневская в свое время подобрала во дворе. Казалось, больное животное обречено. В ветлечебнице Раневскую ошарашили: "Его надо немедленно усыпить, он просто опасен". Но актриса настояла на лечении и Мальчика выходили.В итоге верный пес был рядом со своей знаменитой хозяйкой до ее последнего дня. Мальчик пережил Раневскую на два года и был похоронен во Внуково, где актриса любила бывать.А на могиле самой Раневской и сегодня, спустя 40 лет, всегда есть живые цветы. Их приносят благодарные поклонники – за роли, за образы, за радость, которую Фаина Георгиевна всем нам дарила в театре и на экране.