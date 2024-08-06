Минеевы из Радужного стали победителями Всероссийского конкурса в номинации Многодетная...
Минеевы из Радужного стали победителями Всероссийского конкурса в номинации "Многодетная семья"
Итоги подвели в Совете Федерации. Участниками в этом году стали 11 тысяч человек. Рекорд за девять лет проведения конкурса.
Валентина и Денис Минеевы воспитывают пятерых сыновей. Старшие играют на гитаре, занимаются плаванием и программированием. Младшие любят рисовать и кататься на велосипеде. Мама работает воспитателем в детском саду, папа - учитель истории и обществознания.
Семья активная, регулярно принимают участие в разных смотрах, конкурсах, концертах.
Поздравляем с заслуженной победой. А впечатлениями семья Минеевых поделилась с Вестями
Валентина и Денис Минеевы - семья года в номинации "Многодетная семья":
- Результатом довольны и были приятно удивлены. Ну, а что нам помогло выиграть? Денис, как думаешь?
- Взаимопонимание, обаяние и целеустремленность.
- Торжественное награждение пройдет в Москве, в Кремлевском дворце.