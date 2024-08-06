С 8 по 11 августа во Владимире состоится форум «Инсайт Люди» — второй из 6 окружных форумов.

С 8 по 11 августа во Владимире состоится форум «Инсайт Люди» — второй из 6 окружных форумов. В нем примут участие более 100 резидентов продюсерского центра.«В работе любого эксперта, продвигающего свои социальные сети или бренд, грамотно составленный и структурированный контент — один из ключей успеха. Правильно анализировать нишу, использовать имеющиеся ресурсы, учиться и не останавливаться на достигнутом помогает продюсерский центр. Наша команда поддерживает блогеров и предоставляет им необходимые инструменты и возможности для прокачки навыков и создания высококачественного материала», — поделился Андрей Цыпляков, руководитель региональной студии «Инсайт Люди» во Владимире.В рамках мероприятия пройдет ряд полезных интерактивов — анализ и работа по действующим проектам в социальных сетях блогеров, генерация и развитие идей контентного направления. На нем будет присутствовать более 100 резидентов из 15 регионов России.Кроме того, в рамках форума пройдет защита контентных проектов от блогеров продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг» с ноября 2023 года, по результатам которой они смогут получить грант на их реализацию.По России проходит череда региональных форумов в Тюмени, Владимире, Ижевске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Великом Новгороде. Их программа затрагивает множество направлений и тематик, которые могут заинтересовать каждого — продакшн, проекты, командообразование, актерское мастерство, музыка и другие. Блогеры «Инсайт Люди» являются экспертами в данных сферах и готовы делиться знаниями, навыками и опытом — начиная от организации работы, заканчивая творческим процессом.«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».Реклама