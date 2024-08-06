Теперь студентам за «жижей» придется ходить чуть дальше. По иску Роспотребнадзора суд признал деятельность магазина «NuaStore» незаконной. Интересно, что предприниматель знал о законе об

Теперь студентам за «жижей» придется ходить чуть дальше. По иску Роспотребнадзора суд признал деятельность магазина «NuaStore» незаконной. Интересно, что предприниматель знал о законе об удаленности таких точек продаж от учебных заведений, но немного просчитался. Как сообщили в Роспотребнадзоре, расстояние от ближайшей точки магазина «NuaStore» ИП Алексеева В. А. до территории образовательного учреждения (1 корпуса ВлГУ)