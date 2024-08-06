Руководитель регионального отделения Поискового движения России Вячеслав Казаков рассказал о...

Руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Вячеслав Казаков рассказал о фестивале "Заоблачный фронт"Представители областного поискового объединения "Часовые памяти" в эти дни принимают участие в военно-историческом фестивале "Заоблачный фронт". Поисковые работы развернулись в Приэльбрусье. В чем их особенность? Какая судьба ждет найденные останки советских воинов? И какие поиски этим летом проходят на территории нашего региона? Гостем студии "Вестей" стал руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Вячеслав Казаков.