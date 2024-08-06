У космонавтов есть традиция: перед очередным стартом смотреть картину Белое солнце пустыни.

У космонавтов есть традиция: перед очередным стартом смотреть картину "Белое солнце пустыни".В 1970 году на экраны СССР вышла картина "Белое солнце пустыни". Приключения товарища Сухова сразу же по достоинству оценили зрители, и фильм обрел статус культового. Киношедевру советского времени уже более полувека, и его пересмотрел практически каждый житель нашей страны. Предлагаем вам вспомнить это кино и ответить на увлекательные вопросы нашего теста.