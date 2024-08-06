В ночь с 3 на 4 августа в городе Струнино Александровского района случился пожар.

В ночь с 3 на 4 августа в городе Струнино Александровского района случился пожар. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Суворова. Огонь распространился на площади в 30 кв. м. В тушении пожара приняли участие 6 сотрудников МЧС на двух машинах.В результате ЧП погиб мужчина 1977 года рождения.«По информации дознавателя МЧС России причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.