Дирижабледром реанимировали в Киржачском районе. В пресс-службе правительства с гордостью отмечают, что эта воздухоплавательная площадка – единственная в стране. Дирижабледром в

Дирижабледром реанимировали в Киржачском районе. В пресс-службе правительства с гордостью отмечают, что эта воздухоплавательная площадка – единственная в стране. Дирижабледром в Киржачском районе построили для эксплуатации российских дирижаблей AU-30, которые аэросканировали и фотографировали местность. Дирижабли летали не только по Владимирской области, но в другие регионы страны. Из-за кризиса в 2008 году дирижабледром приостановил работу. И