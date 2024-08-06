Тайна портрета неизвестной дамы, найденного в старинном имении в деревне Братилово, раскрыта. Сотрудникам ВСМЗ все-таки удалось узнать, кто изображен на полотне. Итак, эта женщина с зелеными

Тайна портрета неизвестной дамы, найденного в старинном имении в деревне Братилово, раскрыта. Сотрудникам ВСМЗ все-таки удалось узнать, кто изображен на полотне. Итак, эта женщина с зелеными глазами – госпожа Акинфова – племянница князя Александра Михайловича Горчакова Сейчас на месте старинного имения в Судогодском районе – только заросли прежде обширного сада. Но кое-что все-таки сохранилось –