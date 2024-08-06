Тайна портрета неизвестной дамы, найденного в старинном имении в деревне Братилово, раскрыта. Сотрудникам ВСМЗ все-таки удалось узнать, кто изображен на полотне. Итак, эта женщина с зелеными
<a href="https://33live.ru/novosti/06-08-2024-v-palatax-otkroetsya-vystavka-posvyashhennaya-gospozhe-akinfovoj-iz-starinnogo-imeniya-v-sobinskom-rajone.html" target="_blank">В Палатах откроется выставка, посвященная госпоже Акинфовой из старинного имения в Собинском районе</a> - Тайна портрета неизвестной дамы, найденного в старинном имении в деревне Братилово, раскрыта. Сотрудникам ВСМЗ все-таки удалось узнать, кто изображен на полотне. Итак, эта женщина с зелеными
[url=https://33live.ru/novosti/06-08-2024-v-palatax-otkroetsya-vystavka-posvyashhennaya-gospozhe-akinfovoj-iz-starinnogo-imeniya-v-sobinskom-rajone.html]В Палатах откроется выставка, посвященная госпоже Акинфовой из старинного имения в Собинском районе[/url] - Тайна портрета неизвестной дамы, найденного в старинном имении в деревне Братилово, раскрыта. Сотрудникам ВСМЗ все-таки удалось узнать, кто изображен на полотне. Итак, эта женщина с зелеными