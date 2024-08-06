В городе запустят шаттлы.

В Суздале во Владимирской области ограничат движение транспорта в дни празднования 1000-летия.Это связано с масштабными мероприятиями по всему городу. В период с 9 по 11 августа ожидается больше 10 тысяч гостей.С автовокзала в Суздале запустят специальные шаттлы. Также будет работать гужевой транспорт.На отдельных улицах движение автомобилей ограничат с 20 часов 8 августа по 24.00 11 августа. Для гостей, которые приедут на День города на машинах, предусмотрены бесплатные парковки.