В городе запустят шаттлы.
В Суздале во Владимирской области ограничат движение транспорта в дни празднования 1000-летия.
Это связано с масштабными мероприятиями по всему городу. В период с 9 по 11 августа ожидается больше 10 тысяч гостей.
С автовокзала в Суздале запустят специальные шаттлы. Также будет работать гужевой транспорт.
На отдельных улицах движение автомобилей ограничат с 20 часов 8 августа по 24.00 11 августа. Для гостей, которые приедут на День города на машинах, предусмотрены бесплатные парковки.