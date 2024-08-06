За три года мужчина совершил 32 кражи, сообщили в прокуратуре. Он пробирался в деревенские дома в разных районах области и уносил оттуда иконы и антиквариат. А иногда крал и другие вещи,

За три года мужчина совершил 32 кражи, сообщили в прокуратуре. Он пробирался в деревенские дома в разных районах области и уносил оттуда иконы и антиквариат. А иногда крал и другие вещи, например, гречку, тушенку, чай и кошачий корм. Свою преступную деятельность вор начал в 2020 году, а закончил в июле 2023, так как его арестовали.