Владимирцы стали реже брать ипотеку По итогам первого полугодия банки выдали жителям нашего...

Владимирцы стали реже брать ипотекуПо итогам первого полугодия банки выдали жителям нашего региона почти 5,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 16,7 миллиарда рублей.По сравнению с прошлым годом, отмечается снижение на 18% по количеству и на 17% по объему.Средний срок ипотечного кредитования при этом вырос - с 23 до 25 лет.Снижение ипотечных выдач, говорят специалисты, объясняется мерами Банка России, предпринятыми для "охлаждения" рынка. В частности, с первого марта регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска.Кроме того, тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме.