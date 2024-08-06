Производителя работ подрядной организации обвиняют в нарушении правил безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть рабочего. Напомним, 1 марта 47-летний мужчина погиб при

Производителя работ подрядной организации обвиняют в нарушении правил безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть рабочего. Напомним, 1 марта 47-летний мужчина погиб при перекладке тепловых труб возле дома №5Б на улице Мира. Установлено, что обвиняемый являлся ответственным за безопасное производство работ, но при этом не получил наряд-допуск на выполнение работ, а также не ознакомил сотрудников с